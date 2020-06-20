الاقتصاد النيابية: الحكومة عاجزة عن معالجة الأزمة المالية

2020/06/20 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، السبت، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي ليس لديها رؤية اقتصادية تخلص البلاد من الأزمة المالية الحالية”، لافتة إلى إن “الحكومة عاجزة عن […]

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