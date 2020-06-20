ذي قار : ارتفاع عدد الاصابات بين الكوادر الصحية الى 96 إصابة بفيروس

2020/06/20 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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