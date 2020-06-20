نائب تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات دولية ضد العمليات التركية شمال البلاد

2020/06/20 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب ريزان الشيخ دلير، السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات دولية ضد العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.وقالت الشيخ دلير، إن “تركيا مستمرة في انتهاك السيادة العراقية دون أي اعتبار، ودون أن يكون هناك أي موقف حكومي عراقي حقيقي تجاه هذه الخروقات، وبالتالي يجب أن تدول حكومة الكاظمي هذه القضية لإيقاف الانتهاكات التركية”.[…]

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