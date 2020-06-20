قائد شرطة الانبار لـ “العهد نيوز”: أعتقال مجموعة من مجرمي داعش متورطة بعمليات تهريب موقوفين

2020/06/20 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة ارهابية من بقايا خلايا مجرمي داعش بعملية امنية استباقية في الانبار.وقال رزيج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مكافحة اجراء الانبار التابعة لقيادة شرطة المحافظة شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات […]

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