فهد طالب يعود للصقور من جديد

2020/06/20 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية مع حارس المرمى فهد طالب لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادما من صفوف فريق الزوراء لمدة موسمين.وعبر الحارس فهد طالب عن سعادته الغامرة بالعودة الى عش الصقور من جديد وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة.

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