الكاظمي يلتقي رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2020/06/20 | 15:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.يتبع

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