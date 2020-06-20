الفاشية والنازية والعنصرية ، أوجه للإمبريالية - محمد جواد فارس


الفاشية والنازية والعنصرية ، أوجه للإمبريالية - محمد جواد فارس
2020/06/20 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس طالما أن هدف الاشتراكية هو تجاوز الحضارة الإنسانية القائمة على النهب التي عرفتها البشرية منذ بدء التاريخ حتى اليوم ، وكذا تجاوز شرور الرأسمالية ، ولا يحصل العامل على قيمة انتاجه بل على الحد الأدنى من احتياجاته الحيوية ، من أجل ذلك لابد من أن تقوم الاشتراكية .

البرت أنشتا ين مايو (أيار) 1949عانت البشرية منذ أواسط القرن العشري ......

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