الفاشية والنازية والعنصرية ، أوجه للإمبريالية - محمد جواد فارس

2020/06/20 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس طالما أن هدف الاشتراكية هو تجاوز الحضارة الإنسانية القائمة على النهب التي عرفتها البشرية منذ بدء التاريخ حتى اليوم ، وكذا تجاوز شرور الرأسمالية ، ولا يحصل العامل على قيمة انتاجه بل على الحد الأدنى من احتياجاته الحيوية ، من أجل ذلك لابد من أن تقوم الاشتراكية .



البرت أنشتا ين مايو (أيار) 1949عانت البشرية منذ أواسط القرن العشري ......





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