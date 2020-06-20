2020/06/20 | 15:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزبير تشهد افتتاح مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري بـ60 سرير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبير تشهد افتتاح مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري بـ60 سرير) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبير تشهد افتتاح مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري بـ60 سرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).