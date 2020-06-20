الاتصالات: عملية الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت

2020/06/20 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات اليوم السبت، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت.

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