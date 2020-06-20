الكاظمي: اصلاحاتنا ستحقق النمو الاقتصادي والكفاءة المالية عبر ايقاف الهدر

2020/06/20 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الإصلاحات ستحقق النمو الاقتصادي والكفاءة المالية عبر إيقاف الهدر.

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