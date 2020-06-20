دولة القانون: جهات خارجية تحاول إعادة النشاط السياسي لحزب البعث في العراق

2020/06/20 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة دولة القانون النيابية، السبت، بياناً محذرة فيه من عودة نظام البعث الى المشاركة في النظام السياسي عبر دعم خارجي.وقالت الكتلة في بيان، إن “في الاونة الاخيرة بدأت بعض دوائر الشر مدعومةً بدعم خارجي ، الشروع بتنفيذ برنامج خبيث مهمته اعادة البعث الصدامي الى الحياة السياسية ، واعادة الوجه الثاني للبعث من ارهابيين […]

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