السعدي لـ”العهد نيوز”: لن نقف مكتوفي الايدي اذا تمت اعادة العيساوي والهاشمي الى العراق

2020/06/20 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي اليوم السبت، بان هناك اخبار تتحدث عن عودة رافع العيساوي وبراءة طارق الهاشمي بعد كل الاتهامات والادلة على قيادتهم لتنظيم القاعدة بفترة ما تسمى بساحات الاعتصام في الانبار.وقال السعدي في حديث لـ”العهد نيوز” بان “القضاء العراقي على المحك بعد عودة رافع العيساوي وطارق الهاشمي […]

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