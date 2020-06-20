سرقة بيانات 32 مليون مستخدم لهذا المتصفح

2020/06/20 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرض نحو 32 مليون مستخدم لمتصفح “Chrome” الشهير التابع لعملاق صناعة التكنولوجيا غوغل لهجمات إلكترونية وسرقة بيانات عن طريق تحميل إضافات تتيح لقراصنة الإنترنت الولوج إلى معلوماتهم السرية، بحسب نتائج مسح عالمية ضخمة أجرته مؤسسة Awake Security.ونقلت شبكة “CNN” الأميركية عن التقرير أن نحو 111 إضافة على الأقل تحتوي على برمجيات خبيثة […]

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