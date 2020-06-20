بالوثائق.. اطباء في بابل يقدمون استقالاتهم لعدم توفير مستلزمات عملهم

2020/06/20 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

قدم عدد من الاطباء في محافظة بابل، استقالاتهم من دائرة صحة المحافظة احتجاجاً على عدم توفير&nb...





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