نائبة عراقية: على حكومة الكاظمي اتخاذ إجراءات دولية ضد تركيا

2020/06/20 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ، اليوم السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات دولية ضد العمليات العسكرية التركية شمالي ال...

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