طائرةٌ مُسيّرة تقتل شخصين بريف “حلب” أحدهما قياديٌ في «داعش»

2020/06/20 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتِل شخصان اثنان، اليوم السبت، باستهداف طائرة مسيّرة، لدراجةٍ نارية، كانا يستقلانها عند أطراف مدينة #الباب بريف #حلب الشمالي الشرقي.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «طائرة مسيّرة كانت تُحلّق في أجواء مدينة “الباب”، استهدفت…

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