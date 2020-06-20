فرنسا تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب في هذا الموعد

2020/06/20 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، السماح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو/تموز المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت وكالة “رويترز” قرار الحكومة الفرنسية التي أصدرت بيانا بهذا الشأن وجاء فيه: “في البداية سيسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على […]

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