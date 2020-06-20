صحة النجف: شفاء ٦٥ مريضا من كورونا وسيغادرون المستشفيات اليوم

2020/06/20 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، أن أكثر من 60 شخصا سيخرجون من المستشفيات بعد شفائهم من فيروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “65 مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات اليوم”.وكان العراق سجل أمس الجمعة، أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع أكثر من 800 حالة شفاء.انتهى2

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