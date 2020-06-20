الكاظمي يعلق مجددًا على رواتب رفحاء: لا تراجع عن الإصلاح الاقتصادي

2020/06/20 | 16:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجددًا بمواصلة "الإصلاحات" وإيقاف هدر الثروات.

قال الكاظمي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "العراق يعاني من خلل مزمن في إدارة الموارد، فاقمه تراجع سعر النفط، وجائحة كورونا".

وأضاف أن "إصلاحاتنا ستحقق النمو الاقتصادي والكفاءة المالية، عبر إيقاف الهدر، وإنهاء تسخير ثروات الشعب كرواتب مزدوجة ومنح لفئات (كمحتجزي رفحاء) دون غيرها"، مؤكدًا بالقول "‏لا تراجع عن خط الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".

كان الكاظمي، قال خلال زيارته وزارة النفط ولقائه بالكادر المتقدم في الوزارة، بوقت سابق من اليوم، إنه "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا"، مبينًا "هناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".

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