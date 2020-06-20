الصحة تتحدث عن هجمة من جهات حاربت الحشد الشعبي: سنتخذ الإجراءات القانونية

2020/06/20 | 16:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدرت وزارة الصحة والبيئة، بيانًا تحدثت فيه عن هجمة "استهدفت" جهود كوادرها الصحية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الصحة: في الوقت الذي تتصدى به وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، إلا أننا نجد أن هناك حربًا معلنة، وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزارة الصحة تقود حربًا مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة، وانظمة اقتصادية رصينة، ولحد هذه اللحظة لم يجد علاجًا أو لقاحًا لمجابهة هذه الجائحة".

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أضاف البيان: "في الوقت الذي تتصدى به وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، إلا أننا نجد أن هناك حربًا معلنة، وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة، بدلًا من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفيروس وحماية أبناء شعبنا الحبيب".

وأشارت الوزارة إلى أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم، وأخرى يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها، وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".

أوضح البيان أن "الهدف من كل هذا، هو لثني وزارة الصحة لإنقاذ شعبنا الأبي وكذلك مجابهة هذه الجائحة"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة تؤكد أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة، عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية المختصة، والاستفادة من خبراتها، ولن تثنيها أصوات النشاز التي لا تريد الخير للعراق وشعبه".

وأكد البيان أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام والمواطن"، لافتًا إلى أن "الجيش الأبيض الأبي لن يتأثر بهذه الأصوات، التي كانت نفسها تحارب قواتنا المسلحة وحشدنا المبارك بحربه المقدسة ضد كيان داعش الإرهابي".

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