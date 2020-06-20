الصحة تتحدث عن هجمة من جهات حاربت الحشد الشعبي: سنتخذ الإجراءات القانونية

الصحة: في الوقت الذي تتصدى به وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، إلا أننا نجد أن هناك حربًا معلنة، وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة
قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزارة الصحة تقود حربًا مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة، وانظمة اقتصادية رصينة، ولحد هذه اللحظة لم يجد علاجًا أو لقاحًا لمجابهة هذه الجائحة".
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أضاف البيان: "في الوقت الذي تتصدى به وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، إلا أننا نجد أن هناك حربًا معلنة، وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة، بدلًا من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفيروس وحماية أبناء شعبنا الحبيب".
وأشارت الوزارة إلى أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم، وأخرى يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها، وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".
أوضح البيان أن "الهدف من كل هذا، هو لثني وزارة الصحة لإنقاذ شعبنا الأبي وكذلك مجابهة هذه الجائحة"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة تؤكد أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة، عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية المختصة، والاستفادة من خبراتها، ولن تثنيها أصوات النشاز التي لا تريد الخير للعراق وشعبه".
وأكد البيان أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام والمواطن"، لافتًا إلى أن "الجيش الأبيض الأبي لن يتأثر بهذه الأصوات، التي كانت نفسها تحارب قواتنا المسلحة وحشدنا المبارك بحربه المقدسة ضد كيان داعش الإرهابي".
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