وفاة احد ملاكات الصد الاول في مستشفى الفيحاء التعليمي في محافظة البصرة

2020/06/20 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلن مصدر في دائرة صحة البصرة اليوم السبت، وفاة الممرضة "سميرة جواد" احد ملاكات الصد الاول في مستشفى الفيحاء التعليمي جراء اصابتها بفيروس كورونا .

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