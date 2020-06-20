2020/06/20 | 16:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى النعمان: حالة احمد راضي مستقرة.. ولم نتلقَ بلاغاً رسمياً بنقله الى عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 16:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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