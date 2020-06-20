بولتون : ترامب اخبرني انه لايبالي اذا عادت داعش الى العراق

2020/06/20 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة واشنطن اكزامنر الامريكية في فصل جديد من مذكرات مستشار الامن القومي السابق جون بولتون ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اخبره انه لايبالي اذا عادت داعش الى العراق مجددا .ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مذكرات بولتون حوارا بين بولتون وترامب في أيار من عام 2019 ناقشا فيها […]

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