ایران نحو الاکتفاء الذاتي بانتاج أسمدة البوتاس

2020/06/20 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن المديرالتنفيذي لشركة خدمات الدعم الزراعي (حكومية) عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج أسمدة البوتاس في غضون 4 سنوات قادمة.وأوضح “حميد رسولي” على هامش الاجتماع العاشر لمجموعة عمل الاكتفاء الذاتي في الاسمدة الزراعية، أن الاجتماع ناقش طرق توفير المواد الاولية لمنتجي اسمدة البوتاس وانتاج سماد كلوريد البوتاسيوم.وأشار الى أن الاجتماع بحث […]

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