الصحة تعلن التعاقد مع وزارة الصناعة لتزويدها بـ 5 ملايين كمامة

2020/06/20 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، التعاقد مع وزارة الصناعة لتزويدها بأكثر من 5 ملايين كمامة طبية.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز الوزارة بخمسة ملايين وخمسمائة الف كمامة وخمسمائة الف بدلة وقاية لتعزيز الاجراءات الوقائة وتهيئة كافة المستلزمات لمحاربة وباء كورونا وعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس”.وكان […]

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