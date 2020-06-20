بوتين: الدواء الروسي ضد كورونا هو الأفضل في العالم

2020/06/20 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الدواء الذي أنتجته روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد هو الأفضل في العالم.وأشار بوتين خلال لقاء مع الأطباء اليوم، إلى إنه “يأمل في إنتاج لقاح ضد الفيروس في روسيا في أقرب وقت”.وأضاف “حقيقة أننا نجحنا في ابتكار الأدوية وهذا أمر إيجابي للغاية، وبحسب رؤيتي، […]

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