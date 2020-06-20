سائرون يدعو البرلمان لتخويل الحكومة بالرد على تركيا

2020/06/20 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ومنح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع أوراق الضغط على تركيا لإيقاف تجاوزاتها على العراق.

وقال النائب عن التحالف جمال فاخر في بيان، إن تركيا تخطت كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعتمدة دوليا في تنظيم علاقات الجوار ابتداءً من قطع حصة العراق المائية وإرسال قوات عسكرية الى داخل أراضي البلد واستخدام القوة العسكرية داخل العراق لتصفية حساباتها مع خصومها، مضيفا ان لغة التنديد ومذكرات الاحتجاج هي لغة ضعف وستجعل الجانب التركي يرفع من مستوى تجاوزه على العراق دون الخشية من أية عقوبات.

وشدد فاخر على ضرورة قيام مجلس النواب بدوره الحقيقي من خلال عقد جلسة طارئة يتم فيها منح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع الإجراءات الممكنة للرد على تركيا وعدوانها ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية وطرد الشركات التركية العاملة في العراق، وصولا الى إغلاق السفارة العراقية في تركيا وطرد سفيرها في بغداد وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة.

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