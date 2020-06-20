الملك السعودي يرفع منع التجول بشكل كامل في البلاد!

2020/06/20 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، موافقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على رفع منع التجول بشكل كامل في كل أرجاء المملكة ابتداء من صباح غد الأحد، رغم الزيادة الضخمة بأعداد المصابين بكورونا.وقد بدأت السعودية منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة 23 مايو 2020، تطبيق قرار منع التجول […]

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