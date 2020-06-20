سادس ناقلة نفط ايرانية تقترب من سواحل فنزويلا

2020/06/20 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تقترب سادس ناقلة نفط إيرانية وتدعى “جولسان” من سواحل فنزويلا ، وهي حاليا في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس.ووفقا لموقع تتبع حركة السفن والناقلات اليوم السبت ، فان ناقلة النفط الايرانية “جولسان” تبحر في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس باتجاه الجنوب الغربي.واستنادا الى بيانات هذا الموقع التي نشرها يوم […]

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