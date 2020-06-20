متنبئ جوي يتحدث عن فرصة لسقوط الامطار في 3 محافظات عراقية هذا اليوم

2020/06/20 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت (20 حزيران 2020)، عن فرصة لسقوط الامطار في 3 محافظات عراقية هذا...





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