تعهد عراقي جديد بخفض الإنتاج يجلب نتائج مبشرة لأسعار النفط

2020/06/20 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت مصادر لوكالة ’’رويترز’’ إن ارتفاعات في وقت مبكر من جلسة تداول للنفط أت...





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