كورونا العراق.. خبر سار جديد بشأن العلاج الروسي والصحة توضح بشأن العقار البريطاني

2020/06/20 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة - سيف البدر ان العراق والعالم في مواجهة عنيفة حالياً مع فيروس كورونا الذي عاد ليضرب دولاً قللت عددت الإصابات للحد الأدنى، وفيما أوضح الموقف من العلاجين الروسي والبريطاني كشف عن استخدام الأخير في العراق لعلاج الحالات الحرجة.وقال البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "العراق والعالم حالياً في مواجهة عنيفة مع فيروس كورونا، دول تمكنت من تقليل عدد الاصابات للحد الادنى وخففت الإجراءات لكنها الآن بدأت تشهد عودة سريعة للفيروس".وأكد ان "عدم التزام المواطنين بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي ومن بينها استمرار الاعراس ومجالس العزاء واكتظاظ الأسواق الشعبية سيتسبب بارتفاع عدد الاصابات، انخفاضها بيد المواطنين وحدهم".وبين ان " الأعداد الحالية للإصابات متوقعة ولم تكن مفاجئة للصحة والوزارة جهزت نفسها لها جيداً وستضيف مئات الأسرة في مستشفيات ميدانية لمواجهة عدد الاصابات المتزايد".وعبر عن اسفه من قيام وسائل اعلام بالتثقيف على أن كورونا كذبة ولعبة سياسية ولا وجود للوباء الخطير معتبرا الامر مهدداً للأمن الصحي، مشيراً كذلك الى ان "هناك حملة اعلامية شرسة وظالمة ضد ملاكات وجهود وزارة الصحة، تعتمد اسلوب التشويه والتظليل وبث اشاعات لمضاعفة مستوى الخطر ما يدفع مواطنين لعدم الالتزام".وفيما يتعلق بالعلاج الروسي الذي اعلن وزير الصحة حسن التميمي المباشرة بإنتاجه قريباً بين البدر في توضيح رسمي ان " إحدى شركات القطاع الخاص في العراق بدأت بتصنيع العقار الروسي افيفافير، وتم استخدامه في دول أوربية وأخرى مجاورة للبلاد في علاج المصابين بكورونا، وهو مقر كمضاد فيروسي ونجح مع عدد غير قليل من المصابين" ما يضيف معلومات سارة منتظرة بعد تشكيك بجدواه.وبين ان " العقار سيتم استخدامه التجريبي في عدد من المؤسسات الصحية على مرضى كورونا وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق بعد متابعة لجنة الخبراء والمستشارين المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التجربة العلاجية".وفيما يتعلق بأدوية أخرى أعلنت دول اوربية نجاحها بمنح الشفاء لكثير من الحالات أكد البدر ان " ما يجري الحديث عنه من وجود علاج بريطاني جديد غير صحيح، العلاج المعلن عنه ديكساثيمازون دواء موجود وبريطانيا اقرته في بروتوكولها العلاجي، العقار نفسه يستخدم مع بعض حالات كورونا في العراق وأهمها الخطرة".ويوم أمس، أكد وزير الصحة أن العلاج الروسي "أفيفافير" ضد وباء "كوفيد-19" بدأ يصنّع في العراق وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل.وقال التميمي، من سامراء خلال مؤتمر صحفي هناك بأن "العلاج الروسي بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل"، مضيفا بأنه "بالنسبة للقاحات التي اعلن عنها بمواجهة كورونا فهناك لجان خاصة من الأطباء الاستشاريين في مجال الصحة العامة والأمراض الانتقالية درسوا هذه اللقاحات وحتى الآن لم يعلن عنها رسمياً ولم تقر من منظمة الصحة العالمية، ولكن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات واللجان العلمية المختصة في منظمة الصحة العالمية، وإذا تم إنتاج هذا العلاج فعلياً فسيكون العراق أول المستوردين له".ويعتبر عقار "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" (الشركة الروسية لصناعة الأدوية)، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة هناك.وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.وسجل العراق، امس الجمعة 19-6-2020، اعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا بلغت 1635 إصابة ، فيما شهد الخميس 18-6-2020 ، تسجيل اعلى عدد يومي للوفيات وبلغ 83. ومنذ الخامس من حزيران الجاري، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا لا يقل عن الألف يومياً ارجعته وزارة الصحة العراقية لسببين الأول هو عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والى زيادة قدراتها التشخيصية بعد ارتفاع عدد الفحوص اليومية لأرقام تقل عن العشرة الاف او تزيد بقليل، فيما كان العراق يسجل معدل إصابات يقل عن 100 يومياً حتى تاريخ 13 أيار الماضي.

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