هذه المناطق العراقية تشهد

2020/06/20 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس غداً الأحد المقبل 21 يونيــه 2020م في نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر ا...

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