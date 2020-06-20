اعترافات إرهابيين تقود إلى جثث في صحراء الرطبة العراقية 

2020/06/20 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، السبت، العثور على مغدورين من أهالي قضاءي النخيب والرطبة في صحراء الرطبة غربي الأنبار، بعد اعترافات خمسة عناصر من تنظي...

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