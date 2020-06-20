2020/06/20 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يقف خريجو الكليات والمعاهد الطبية، بين الحاجة الماسة للمؤسسات الطبية في العراق إليهم وسط المعركة التي يخوضها ضد فيروس كورونا، وبين قرار مجلس الوزراء المتضمن إيقاف التعيينات كافة لحين تشريع قانون الموازنة.ولم تهدأ شريحة الخريجين من الكليات والمعاهد الطبية والمهن الصحية، منذ إعلان وزارة الصحة فتح باب التطوع لخريجي الكليات الطبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأبيض “الاحتياطي” مستبعد بقرار “الجلسة الخامسة”: العراقيون “عالقون” بعام 2020.. والحكومة تعمل على موازنة العام القادم!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأبيض “الاحتياطي” مستبعد بقرار “الجلسة الخامسة”: العراقيون “عالقون” بعام 2020.. والحكومة تعمل على موازنة العام القادم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).