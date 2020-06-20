القبض على خلايا تابعة لداعش في الانبار وكشف ابرز عملياتها

2020/06/20 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]وذكرت المديرية ، إنها " القت القبض على خلايا تابعة لتنظيم داعش الارهابي بما تسمى بولاية الانبار و ولاية الفلوجة قامت بخطف وقتل المدنين من مختطفي النخيب والمناطق الغربية وتفجير الدور والاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية".

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