خلية ازمة صلاح الدين تعلن تسجيل 53 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/20 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين] أعلنت خلية الأزمة في صلاح الدين، السبت، عن تسجيل 53 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

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