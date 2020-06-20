قائد فيلق القدس: ستبقى ايران الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية

2020/06/20 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وصف قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الفقيد الراحل رمضان عبدالله شلح بأنه جسد المقاومة مضيفا ان رحيل الفقيد لن يخفف من ارباك العدو الصهيوني .وشدد العميد في كلمته بمراسم تكريم القائد الفقيد لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلّح على ان ايران […]

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