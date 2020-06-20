اطباء في بابل يقررون الاستقالة احتجاجا على نقص المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بكورونا

2020/06/20 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشر ناشطون على مواقع التواصل ، طلبات استقالة عدد من الأطباء العاملين بدائرة صحة بابل، إحتجاجًا على عدم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لممارسة عملهم في علاج المصابين بفيروس كورونا.

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