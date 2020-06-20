صحيفة اميركية : مشافي العراق تتحول إلى

2020/06/20 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة على الخطوط الأمامية، يظل الأطباء العراقيون بتماس مباشر مع مئات حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تهدد موجة متزايدة من الإصابات بسحق نظام الرعاية الصحية في البلاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".يقول موظفو أحد المستشفيات إن العاملين الطبيين الذين تظهر عليهم الأعراض يتم اختبارهم ثم يُطلب منهم العودة إلى العمل بانتظار ظهور النتائج خلال فترة أسبوع.وتشير الصحيفة إلى أن العاملين يخشون من أن استمرار عمل زملائهم المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يعرضهم وباقي مراجعي المستشفى أيضا لخطر الإصابة.وتضيف أن العاملين في المختبرات التي تجري اختبارات فيروس كورونا، بدأوا هم أيضا بالتقاط العدوى.وتنقل الصحيفة عن رئيس نقابة الأطباء العراقية عبد الأمير محسن حسين قوله إن "المستشفيات تهدف إلى علاج الناس، لكنها بدلا من ذلك، أصبحت حاضنة للعدوى".وارتفع إجمالي عدد الأطباء الذين تم الإبلاغ عن إصاباتهم بنسبة 83 في المائة منذ منتصف الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد إلى 592 منذ بدء تفشي الوباء في العراق في مارس الماضي وفقا للنقابة، التي تؤكد أن عدد المسعفين المصابين أعلى من ذلك.ويعيش معظم الأطباء المنكوبين في العاصمة بغداد، عاد معظمهم إلى العمل بعد اختبارهم ولكن قبل الحصول على نتائج، حيث تتداول صفحات فيسبوك، التي تدافع عن العاملين في المجال الطبي في العراق، أسماء وصور عشرات منهم.وقال طبيب يدعى ياسر، ويعمل في مستشفى بمدينة الصدر ببغداد، إنه كان من أوائل المهنيين الطبيين في العراق الذين أصيبوا بالفيروس، وسرعان ما خضع للاختبار وأخذ إجازة من العمل.وأضاف: "لكن الآن الأمر كله يسير بشكل خاطئ، زملائي الأطباء الذين يتم اختبارهم ينتظرون 10 أيام لمعرفة النتيجة، على الرغم من أنهم متأكدين من إصابتهم بالعدوى".وتابع، أن "الإدارة لا تهتم بسلامتنا، إنهم يهتمون فقط بأن الموظفين يعملون"، متحدثا بشرط عدم استخدام اسم عائلته لأنه يخشى الانتقام من سلطات المستشفى.لم تعلن وزارة الصحة العراقية حتى الآن عن عدد الموظفين الطبيين الذين أصيبوا بالمرض، لكنها أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس أن حيدر هاشم المكصوصي، وهو ممرض يعمل في أكبر مجمع مستشفيات بالعاصمة، توفي بسبب مرض كوفيد 19.ويقول أطباء ومسؤولون صحيون إن سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية الشخصية وعدم تصديق الناس بوجود الوباء كلها مسؤولة عن زيادة الحالات في أنحاء العراق.وقال إبراهيم، وهو طبيب في مستشفى الحسينية ببغداد تحدث شريطة عدم ذكر اسمه الكامل، "نخوض حربا بأسلحة مهترئة..حلمت طوال حياتي بأن أصبح طبيبا.الآن أنا نادم على ذلك".وأضاف إبراهيم إنه رأى زملاء يصابون بالفيروس وسمع عن إصابة نحو 80 آخرين.وقال إن ابن عمه، وهو طبيب في محافظة ديالى، توفي في مارس وهو يعاني من أجل الحصول على سيارة إسعاف تأتي لتنقله للمستشفى للعلاج.وخلال زيارة قام بها مؤخرا لمستشفى رئيسي في بغداد، لاحظ مراسل صحيفة "واشنطن بوست" عشرات الأشخاص ينتظرون في طوابير للحصول على اختبار فيروس كورونا، وكان الكثير منهم يسعلون بقوة، وبعضهم كان ينحني من شدة السعال.ووفقا للمراسل فقد أخبره حارس الأمن الواقف عند الباب "لا تتنفس كثيرا..فيروس كورونا موجود في كل مكان هنا".

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