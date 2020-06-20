الهند والصين تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات الحدود

2020/06/20 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تبادلت الهند والصين، اليوم السبت، الاتهامات بانتهاك الحدود بينهما في منطقة أصبحت خلال الأيام الماضية موقعا لأخطر اشتباكات دموية في نصف قرن بين الجارتين النوويتين.وذكرت وكالة “رويترز” أن الهند اتهمت الصين بالسعي لإقامة إنشاءات “على الجانب الآخر مباشرة من خط المراقبة الفعلي”، وهو الاسم المعروف لترسيم الحدود بين البلدين، ورفض طلب الهند […]

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