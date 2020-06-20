2020/06/20 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيـر الصناعـة من مصنـع أدويـة نينـوى يؤكـد علـى ضرورة إعـادة إعمـار المصنـع لتعزيـز الصناعـة الدوائيـة العراقيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيـر الصناعـة من مصنـع أدويـة نينـوى يؤكـد علـى ضرورة إعـادة إعمـار المصنـع لتعزيـز الصناعـة الدوائيـة العراقيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيـر الصناعـة من مصنـع أدويـة نينـوى يؤكـد علـى ضرورة إعـادة إعمـار المصنـع لتعزيـز الصناعـة الدوائيـة العراقيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).