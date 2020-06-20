صور .. تظاهر المئات من اهالي بلدة في اقليم كوردستان فقدت اربعة بالقصف التركي

2020/06/20 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج المئات من اهالي ناحية "شيلادزي" شمالي محافظة دهوك يوم السبت بتظاهرة منددة بالقصف الجوي التركي الذي استهدف الناحية وسقط على اثرها اربعة ضحايا من المدنيين.

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