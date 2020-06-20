الأزمة النيابية تدرس قرار بفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الوفيات

2020/06/20 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت خلية الأزمة النيابية، السبت، عن دراسة قرار بفرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا.وقال عضو الخلية النائب عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة النيابية والمختصين بوزارة الصحة يدرسون قرار فرض الحظر الشامل في عموم […]

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