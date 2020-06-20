أحباط عملية تهريب سيارات دون الموديل في جمرك ام قصر

2020/06/20 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت هيئة الجمارك العامة، اليوم السبت، احباط عملية تهريب سيارات دون الموديل في جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع هيئة النزاهة، تمكنت من ضبط ٣ سيارات دون الموديل المسموح باستيرادها في الرصيف ١١ وكانت مخفيه خلف […]

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