2020/06/20 | 16:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كردستان العراق يصدر بيانا بشأن القصفين الإيراني والتركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان العراق يصدر بيانا بشأن القصفين الإيراني والتركي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان العراق يصدر بيانا بشأن القصفين الإيراني والتركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).