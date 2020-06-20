2020/06/20 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الانترنت.وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، إن”عملية الصدمة واسعة وتمت بإشراف رئيس الوزراء ومشاركة عدة جهات”، لافتاً إلى أن ” هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى القضاء على تهريب السِعات أو تقليلها قدر الإمكان ،والحد من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات: عملية الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات: عملية الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الأنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).