‏علاوي: لماذا تلتزم واشنطن الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وإيرانية؟

2020/06/20 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عن استغرابه من سكوت الولايات المتحدة الأميركية إزاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وايرانية.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة تقول انها تريد بناء علاقات استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وأنها حريصة على تحقيق الامن والسلم في المنطقة، متسائلا عن سبب التزام واشنطن الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وايرانية، خاصة مع كون تركيا عضوا في حلف الناتو.

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