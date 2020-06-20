الديمقراطي الكردستاني يبلغ أنقرة وطهران قلقه من العمليات العسكرية على أراضيه

2020/06/20 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن قلقه البالغ من العمليات العسكرية والقصف التركي والإيراني على أراضي الإقليم.

وكشف الحزب في بيان، عن اجرائه اتصالات مع الجهات المعنية في كل من البلدين، والتي أكدت بدورها انها لا تحمل أي عداء لإقليم كردستان، وان القصف سببه وجود الاحزاب المسلحة الكردية المعارضة لسياسات أنقرة وطهران على أراضي الإقليم.

وأضاف البيان ان الحزب سبق وان شدد في المرات السابقة، ويشدد الآن على وقوفه مع الحلول السلمية لحل المسألة الكردية في جميع أجزاء كردستان، مؤكدا ضرورة ان ينقل حزب العمال الكردستاني والجهات الأخرى المماثلة له، نشاطاتها الى ميادينها الحقيقية، وعدم التسبب بمزيد من التهديد والخراب لمواطني الإقليم، إذا لم تكن قادرة على الالتزام بقرارات حكومة الإقليم.

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