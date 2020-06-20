2020/06/20 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إصابة عامل بحريق اندلع بمواد كهربائية في منطقة الغزالية غربي بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “حريقاً اندلع في مولدة كهربائية اهلية في منطقة الغزالية غربي بغداد، ما أدى الحادث الى اصابة عامل تشغيل المولدة بحروق بليغة تم نقله على اثرها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عامل بحريق في الغزالية غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عامل بحريق في الغزالية غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).